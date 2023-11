Czytaj więcej Polityka Nie denerwować prezesa PiS Po wyborach parlamentarnych partii Kaczyńskiego trudno będzie się odbić – uważa prof. Jarosław Flis, socjolog z UJ.

Sterczewski o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy: Agresja nieskuteczna. Nie przybliżyła nas do końca kryzysu humanitarnego

Jak ocenił poseł KO, „jeżeli zapewnimy ludziom na granicy podstawowe warunki do życia i rozwoju, to w przyszłości będziemy mogli uniknąć różnych problemów i patologii społecznych”. - To są kwestie systemowe - powiedział. - Kolejnym podstawowym celem jest zatrzymanie tej haniebnej sytuacji, która dzieje się na polsko-białoruskiej granicy – zatrzymanie push-backów, okrucieństwa oraz rozpoczęcie poważnej dyskusji migracyjnej na poziomie europejskim - dodał.

Sterczewski odniósł się także do sytuacji, która miała miejsce sierpniu. W okolicy Usnarza Górnego na granicy polsko-białoruskiej, kiedy od kilkunastu dni koczowała tam grupa migrantów, poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski próbował bezskutecznie dostarczyć cudzoziemcom torbę z jedzeniem. Został zatrzymany przez służby. Sytuację tę nieraz omawiano i wyśmiewano w TVP Info.

- Narracja, którą prowadziło TVP mnie śmieszy. Pokazywano mnie wielokrotnie z torbą na granicy, a wszystko to w świetle zdrajcy narodu – kogoś, kto wspiera narrację Rosji. Ubolewam nad tym, do jak niskiego poziomu zniża się TVP - powiedział. - Skoro próbują coś ośmieszyć, to znaczy, że się tego boją. PiS boi się przyznać, że zachowali się nie po chrześcijańsku, w sposób niehumanitarny - dodał.

Jak powiedział polityk, „uważa, że każda przyzwoita osoba powinna tak zrobić”. - Zrobiłbym dziś to samo. Kiedy widzimy wypadek na ulicy, to pomagamy i nie zastanawiamy się nad tym, czy pomóc – po prostu to robimy. Tak samo wtedy – w sytuacji, kiedy w sposób nieuprawniony tym osobom nie została udzielona pomoc - powiedział. - A to były osoby z zagrożeniem życia i zdrowia. Trzeba było reagować i dzisiaj zrobiłbym to samo – jak każdy przyzwoity człowiek - dodał Sterczewski. - To, co jest tym wyzwaniem, to znalezienie systemowych rozwiązań, żeby państwo radziło sobie w takich sytuacjach: udzielało pomocy, rozpatrywało i traktowało ludzi z przyzwoitością i zgodnie z prawem. Dotychczasowa agresja była nieskuteczna i nie przybliżała nas do końca tego kryzysu humanitarnego, którego mam nadzieję, że niebawem się doczekamy - zaznaczył w programie #RZECZoPOLITYCE, poseł KO Franciszek Sterczewski.