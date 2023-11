Kinga Gajewska: Moim i Koalicji Obywatelskiej kandydatem na prezydenta RP będzie Rafał Trzaskowski

Gajewska mówiła również o rozliczeniu poprzedniego rządu. Ma to dotyczyć nie tylko ostatnich miesięcy rządów PiS, ale całych ośmiu lat. - Mamy już przygotowane większość z tych spraw, które będą rozliczone. One były zawarte w naszych 100 konkretach. Oczywiście to nie są wszystkie punkty do rozliczenia, bo mamy w swoich segregatorach dużo więcej. Kiedy zajmowałam się edukacją przez 8 lat, to zaczynaliśmy od rządów pani Zalewskiej, ale minister Czarnek dał nam rozwinąć skrzydła w zapisywaniu tego łajdactwa, które realizował. W samej edukacji będziemy mieli naprawdę dużo do sprzątania, dużo do rozliczania, dużo do odbierania. Mamy już po części złożone wnioski do prokuratury. Prokuratury, która na razie nie działa, często umarza sprawy bądź nie pozwala wszcząć w ogóle sprawy. Czekamy na też zmianę Prokuratury, tak, żeby była niezależna, żeby żaden polityk nie wywierał na nią wpływu. Wtedy dojdzie do do rozliczeń - powiedziała.

Kinga Gajewska: Szymon Hołownia sobie poradził w roli marszałka. Kandydatem na prezydenta Rafał Trzaskowski

Gajewska oceniła również pierwsze dni Szymona Hołowni w roli marszałka Sejmu. - Myślałam, że sobie nie poradzi, bo jednak nie miał stażu parlamentarnego. To są bardzo trudne dyskusje i sala bardzo głośna, ale sobie poradził więc chapeau bas. Mam nadzieję, że jutro równie dobrze sobie poradzi - oceniła Gajewska.

Posłanka KO oceniła również czy lider Polski 2050 może być kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich. - Moim i Koalicji Obywatelskiej kandydatem na prezydenta jest Rafał Trzaskowski. Cieszę się, że mamy bogactwo urodzaju, gorzej gdyby nie było nikogo, kto miałby szansę wygrać z kandydatem PiS-u. Mamy szereg ludzi mądrych, ludzi z doświadczeniem, z zaufaniem wyborców. Każdy z nich dostał wiele głosów. Rafał Trzaskowski miał przepiękny wynik w wyborach prezydenckich i kolejne lata wyborów w Koalicji Obywatelskiej udowadniają, że jesteśmy ogromną siłą i ciężko będzie, by jakikolwiek inny kandydat niż Rafał Trzaskowski albo inny kandydat Koalicji Obywatelskiej wystartował w tych wyborach i był na podium - powiedziała.