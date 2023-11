Javier Milei: Możemy uzdrowić Argentynę

Milei obiecywał wstrząśnięcie gospodarczym i politycznym status quo w Argentynie, dzięki czemu zdobył poparcie części wyborców rozczarowanych establishmentem politycznym.

- To najważniejsze wybory w ciągu ostatnich 100 lat. Jeśli będziemy działać razem, możemy wygrać, jeśli będziemy pracować razem, możemy uzdrowić nasz kraj - mówił Milei po pierwszej turze, w której frekwencja wyniosła 74 proc. i była najniższa w wyborach centralnych w Argentynie od 1983 roku.

Po zwycięstwie w drugiej turze Javier Milei obiecał podjęcie szybkich kroków w celu wyciągnięcia gospodarki z głębokiego kryzysu. Mówił, że jest gotowy do współpracy ze wszystkimi chętnymi do przyłączenia się do jego wysiłków na rzecz przywrócenia dobrobytu w kraju.

Argentyna - kiedyś najbogatszy kraj Ameryki Południowej - mierzy się z kolejnym kryzysem: inflacja przekracza 140 proc., a 40 proc. Argentyńczyków żyje w ubóstwie.