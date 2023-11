Kto znajdzie się w rządzie Donalda Tuska? Lista nazwisk ustalona

Czytaj więcej Polityka Prezydent Andrzej Duda krytykuje opozycję. „Realizowana jest specyficzna forma odwetu” - Tegoroczne wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość - mówi prezydent RP Andrzej Duda, tłumacząc, dlaczego zdecydował się powierzyć misję utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, choć większość w Sejmie mają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica, które podpisały umowę koalicyjną.

PO najsilniejsza

Mimo wcześniejszy doniesień medialnych pewne jest, że na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie stanie Barbara Nowacka, bo do resortu ma wrócić Radosław Sikorski. Szefowa Inicjatywy Polskiej ma z kolei stanąć na czele resortu edukacji. Ministrem do spraw europejskich ma być Adam Szłapka, szef Nowoczesnej i jeden z liderów KO, o czym jako pierwsze poinformowały „Fakty” TVN. Na czele Ministerstwa Sportu i Turystyki ma stanąć Sławomir Nitras z PO. A do rządu, poza Sikorskim, wrócą Bartłomiej Sienkiewicz, tym razem do Ministerstwa Kultury, oraz Borys Budka, który był wymieniany jako przyszły szef MSWiA, ale ostatecznie prawdopodobnie stanie na czele Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Nie wiadomo, kto miałby objąć resort zdrowia. Nie chce nim kierować Bartosz Arłukowicz, który był ministrem zdrowia w poprzednim rządzie PO-PSL. Nie chce, bo ma zamiar kandydować w wyborach europejskich. Propozycje objęcia tego resortu dostała Izabela Leszczyna, ale waha się, mimo że pewne jest, iż nie będzie ministrem finansów, do czego była przymierzana. Finansami ma zajmować się Andrzej Domański.

Pewne jest też, że ministrem sprawiedliwości zostanie Adam Bodnar. I pewne jest również, że funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego zostanie rozdzielona, a po zmianie rządu Polska przystąpi do prokuratury europejskiej. Dzisiaj wszystkie strony koalicyjne utrzymują, że prokuratorem generalnym nie będzie Roman Giertych, a wybór będzie powszechny i transparenty. Jak poinformował TVN, koordynatorem służb specjalnych ma zostać Tomasz Siemoniak.

Czytaj więcej Polityka Kiedy poznamy skład rządu Donalda Tuska? Przyszły wicepremier ujawnia - Ci którzy administrują nie powinni podejmować znaczących decyzji, wieloletnich rozstrzygnięć, a niestety tak się dzieje - mówił na konferencji prasowej prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Inni koalicjanci dostaną mniej. Polsce 2050 przypadnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, na czele którego ma stanąć Paulina Henning-Kloska, i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Lewica zajmie Ministerstwo Cyfryzacji, któremu przewodzić będzie Krzysztof Gawkowski, i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które obejmie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.