Kiedy poznamy skład rządu Donalda Tuska? Przyszły wicepremier ujawnia

- Kiedyś prezydent Andrzej Duda apelował, aby nie podejmować takich decyzji - mówił prezes PSL nawiązując do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy po wyborach jesienią 2015 roku, w których PiS zdobył po raz pierwszy bezwzględną większość.



- Ja byłem wtedy ministrem (pracy i polityki społecznej) i nie podejmowałem żadnych decyzji, które by okopywały się u władzy. Odczytaliśmy ten głos społeczny i go zrealizowaliśmy - mówił Kosiniak-Kamysz.



Dziś wola społeczna została zablokowana przez przedstawicieli obozu, który utracił mandat społeczny Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL

- Oczekujemy, że ten apel prezydenta Dudy sprzed ośmiu lat trafi do PiS-u - dodał. - Przez ostatnie lata tak często powoływali się na głos wyborców. Niech przestaną kurczowo trzymać się stołków - podsumował.



Władysław Kosiniak-Kamysz: Jesteśmy otwarci na współpracę z prezydentem

Kosiniak-Kamysz był też pytany kiedy koalicja KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy przedstawi skład rządu, na czele którego ma stanąć Donald Tusk.



- Skład rady ministrów nasz kandydat na premiera przedstawi na posiedzeniu Sejmu - zapowiedział. Dodał, że koalicja na temat kształtu przyszłego rządu "rozmawia codziennie". - To koalicja która dochodzi do porozumienia jest przygotowana do rządzenia. Zawarliśmy porozumienie programowe, porozumienie co do najważniejszych stanowisk w Sejmie. Jesteśmy gotowi do rządzenia - zapewnił.