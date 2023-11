"Przepraszam panie ministrze, myślałem, że pan jest technikiem". Pomyłka na konferencji

Zdezorientowany, Janusz Cieszyński zapytał, na jaki temat ma się wypowiedzieć. - Jak się dorobić i nie robić - odparł dźwiękowiec, dodając po chwili: - Oczywiście, to żart.

- Proszę pana, trochę robiłem, dorobiłem się bólu pleców, przewlekłego - powiedział minister.

Czytaj więcej Polityka Orędzie Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu chce zmian w Kodeksie wyborczym - Sejm będzie bliżej zwykłych, codziennych spraw - zadeklarował marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) wygłaszając swoje pierwsze orędzie. Lider Polski 2050 zapowiedział zmiany w izbie niższej parlamentu. Wyjawił też, co powie w piątek prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

"Myślałem, że pan jest technikiem"

Gdy konferencja prasowa została zakończona, dźwiękowiec podszedł do Cieszyńskiego i przeprosił go. - Przepraszam panie ministrze, myślałem, że pan jest technikiem - powiedział, na co minister odparł: - Aha. Bardzo mi miło.

- Moje niedouczenie. Przepraszam - powtórzył dźwiękowiec.

- Nie, proszę pana. Ja się bardzo cieszę. To jest tak, że zapotrzebowanie na pracę techników jest zawsze, a na pracę ministrów - tylko są takie wąskie okienka. Tak, że lepiej długofalowo być technikiem niż ministrem - ocenił Janusz Cieszyński.