USA. Coraz większy problem demokratów

Zamiast ubiegać się o kolejną kadencję w Senacie 76-letni senator Manchin dalej rozważa kampanię prezydencką z ramienia „trzeciej partii”. – Będę podróżował po kraju, by zbadać, czy jest zainteresowanie tym, by zmobilizować niezależne środowiska i w ten sposób zjednoczyć Amerykanów – powiedział. Pojawiły się spekulacje, że Manchin może zostać poparty przez grupę No Labels, która zyskuje coraz większy rozgłos i rozważa wystawienie w wyborach prezydenckich 2024 r. pary kandydatów reprezentujących dwie strony podziału partyjnego w USA.

Czytaj więcej Polityka Nikki Haley. Kobieta przeciw Trumpowi Republikanka Nikki Haley, była gubernator Karoliny Południowej i ambasador USA przy ONZ, pnie się w górę w sondażach.

W oświadczeniu prasowym grupa wyraziła uznanie dla niego za „podjęcie próby przewodniczenia ogólnokrajowej dyskusji na temat rozwiązania największych wyzwań stojących przed Amerykanami, w tym inflacji, zabezpieczenia granicy, zmniejszenia długu państwowego oraz stawienia czoła zagrożeniom z zagranicy”.

Bez szans

Senator Manchin od dawna krytykuje system dwupartyjny. Uważa, że żadna z partii nie daje Amerykanom wystarczającego wyboru. – Wiem, że nasz kraj nie jest tak podzielony jak Waszyngton chce, żebyśmy myśleli. Łączą nas wspólne wartości, takie jak rodzina, wolność, demokracja, godność oraz wiara, że razem możemy pokonać wyzwania. Nie możemy pozwolić, by ta dzieląca nienawiść nas rozłączyła – powiedział w ubiegłym tygodniu.

Jeżeli senator rzeczywiście zdecyduje się na start w wyborach, nie będzie jedynym kandydatem „trzeciej opcji”. Od miesięcy kampanię prowadzi niezależny kandydat Robert F. Kennedy junior czy mniej znani Chase Oliver i Cornel West.

W ubiegłym tygodniu swoją kandydaturę ogłosiła również Jill Stein, która będzie się ubiegać o nominację Partii Zielonej. Stein ma za sobą dwa nieudane starty w wyborach (w 2012 i 2016). – Demokraci nie dotrzymali obietnic, jakie złożyli robotnikom, młodym oraz tym, którzy dbają o klimat. Republikanie nawet nie kwapią się, by takie obietnice składać. Obie partie są zagrożeniem dla naszej demokracji – powiedziała, ogłaszając początek swojej kampanii.