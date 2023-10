To znaczy, że obietnice nie zostaną zrealizowane?

Jest wielu ekonomistów, którzy łatwo formułują prognozy. Ale jak się spojrzy wstecz, to pomyłek nie brakuje, więc jestem ostrożny. Jedną z rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę, jest sytuacja w niemieckiej gospodarce, która weszła w fazę dość ostrych trudności. Nie możemy zapominać, że jedna trzecia naszego eksportu idzie do Niemiec. Jeżeli wzrost jest tam nikły, to będziemy mieć problem. Ostatnia obietnica Donalda Tuska – zerowy podatek do 60 tys. zł – to jest z punktu widzenia państwa ok. 50 mld zł. To gigantyczne pieniądze. Nigdy nie uważałem, że należy bronić równowagi budżetowej w każdej sytuacji i za każdą cenę. Z tym jest jak z lekarstwem – optymalna dawka pomaga i leczy, a przedawkowanie może grozić bardzo poważnymi konsekwencjami. My stoimy przed wyborem: przedawkować czy jakoś zawrzeć porozumienie z wyborcami. Pytanie, co wyrzucić z tego koszyka.

Czy prezydent rzeczywiście się waha, komu powierzyć misję tworzenia rządu? A może – tak jak mówi opozycja – kupuje czas dla PiS, żeby zdążył się spakować i porozdawać jeszcze trochę pieniędzy swoim działaczom?

Rząd opozycji na pewno powstanie. Nie bardzo wiem, do czego jest potrzebny dodatkowy czas dla PiS. Nie sądzę, żeby chodziło o „sprzątanie” i usuwanie dowodów nadużyć. Może w niektórych przypadkach rzeczywiście występuje taka motywacja. Jednak sądzę, że bardziej chodzi o to, żeby poczekać z budżetem do momentu, w którym nowy rząd będzie musiał przyjąć projekt budżetu proponowany przez PiS. Żeby móc potem powiedzieć: „Wygraliście wybory, a bierzecie nasz budżet”? W perspektywie roku nowa koalicja może mieć bardzo poważne trudności i popaść w poważne konflikty.

Obecnie zwycięska koalicja uzgadnia, jakie stanowiska ministerialne obejmą poszczególne ugrupowania. A co z programem? To, co rząd będzie robił, stanie się wypadkową negocjacji personalnych? Nie powinno być odwrotnie?