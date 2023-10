Dziś poznamy nazwisko nowego premiera? Mastalerek ujawnia, co powie Andrzej Duda

Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych zapowiedziała, że w czwartek 26 października o godz. 12:00 prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg konsultacji.

Nowy rząd. Co ogłosi prezydent Andrzej Duda?

W czwartek rano w RMF FM nowy szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek, w przeszłości rzecznik PiS, został zapytany, czy tego dnia poznamy nazwisko przyszłego premiera. - Nie, dziś nie poznamy nazwiska przyszłego premiera - odparł Mastalerek. - Dziś prezydent podsumuje konsultacje ze wszystkimi partiami i tak to będzie wyglądało - dodał.

Co powie prezydent Andrzej Duda? - Gdybym dziś powiedział w radiu, co powie prezydent, to nie miałby po co robić konferencji, ale myślę, że powie Polakom to, co powiedział podczas tych konsultacji, podsumuje to, co usłyszał - oświadczył szef Gabinetu Prezydenta RP, który niedawno zastąpił na tym stanowisku Pawła Szrota, wybranego do Sejmu X kadencji.

Kto będzie nowym premierem Polski?

Czy prezydent już zdecydował i wie, komu powierzy misję tworzenia rządu? Marcin Mastalerek odparł, że nie. - Po to zrobił te konsultacje i powiedział to każdej z formacji - zaznaczył. Były rzecznik PiS został dopytany, czy po zakończonych w środę konsultacjach prezydent już wie, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. - Jeśli wie, to jeszcze mi nie powiedział - powiedział Marcin Mastalerek.