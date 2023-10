Spotkanie w Pekinie. Interesy przyjaciół

Chyba jednak go nie znaleźli, bowiem samo obecne zaproszenie Putina, jak i podkreślanie w Pekinie ważności jego wizyty, stanowi więc wielkie wsparcie osobiste rosyjskiego przywódcy ze strony wstrzemięźliwych Chińczyków.

Szokujące spotkanie Orbana z Putinem

Rosyjski przywódca wykorzystuje w pełni możliwość ponownego pojawienia się na publicznej arenie międzynarodowej. Zdaniem ekspertów szczyt w Pekinie dał mu możliwość „legitymizacji, pokazania, że może przyjechać do jednego z centrów światowej polityki, mimo nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny”.

Już na początku wizyty w Pekinie wywołał konsternację w Europie, spotykając się z premierem Węgier Viktorem Orbánem. Węgier najwyraźniej również nie zwracał uwagi na nakaz aresztowania. – Omawialiśmy sytuację na świecie i w Europie, choć pozycje Rosji i Węgier nie zawsze są zgodne – powiedział Putin.

Niestety nie ujawnił, w czym ewentualnie poparł go europejski enfant terrible Orbán. Węgry nie zgadzają się na dostarczanie przez swoje terytorium wojskowej pomocy Ukrainie. Orbán też zapowiedział, że „nie odczuwa potrzeby” przyjmowania Ukrainy do UE. Niezależnie od motywów w obu wypadkach to działanie zgodne z interesami Moskwy.

– W teorii stosunków międzynarodowych jest takie pojęcie „omnibalancing”. To koncepcja, która mówi, że państwa z silnymi reżimami, nawet autorytarnymi, skłonne są do współpracy ze sobą na wysokim szczeblu. Bo umożliwia im to zabezpieczenie własnej władzy, struktury społecznej etc. – wyjaśnia rosyjski sinolog Piotr Szewczenko, choć bardziej te uwagi kieruje pod adresem Moskwy i Pekinu niż Moskwy i Budapesztu.

Rosja i Chiny. Klient i patron

Pekin zaś i Moskwę łączy niczym nie skrywana niechęć do Zachodu. – Wspólne dążenie do przebudowy świata, planetarnej architektury (stosunków między państwami) – widzą w tym wspólny interes. (…) Ale Chińczycy są bardzo ostrożni, nie chcą alarmować Zachodu – dodaje. Jednak obaj przywódcy nie pojechali w zeszłym miesiącu na spotkanie grupy G20 do Indii, „stawiając na alternatywne struktury międzynarodowe”.