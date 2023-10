Węgry nie zmieniają stanowiska. Zamierzają blokować pomoc wojskową UE dla Ukrainy

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 588 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreślał, że Charków trwając pomimo wszystkiego pomaga w utrzymaniu siły całemu wschodowi Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto powiedział, że poniedziałkowa decyzja ukraińskiej Narodowej Agencji Zapobiegania Korupcji o usunięciu OTP Banku z listy była "krokiem we właściwym kierunku", ale zasugerował zasugerował, że Węgry potrzebują dalszych zapewnień, zanim zmienią swoje podejście do Ukrainy.

Węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprosiło ukraińską agencję antykorupcyjną do przyjazdu do Budapesztu "tak szybko, jak to możliwe" w celu omówienia wpisania OTP na listę, "abyśmy mogli wynegocjować porozumienie, które zagwarantuje, że taka decyzja nie zostanie podjęta (ponownie) w przyszłości" - powiedział Szijjarto.

Ukraina dodała OTP do listy sponsorów wojny w maju w odpowiedzi na to, że bank kontynuował swoją działalność w Rosji.