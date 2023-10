Europejskie fundusze. Miliony dla Węgrów, Polska bez pieniędzy

W maju rząd Viktora Orbána przeprowadził reformę, która przynajmniej w pewnym stopniu wychodzi naprzeciw obawom Brukseli o łamanie zasad rządów prawa nad Dunajem. W tej sprawie trwają między unijną centralą i rządem węgierskim ostatnie dyskusje.

Reklama

Jednak jak wskazuje Reuters, to tylko jeden z powodów zmiany stanowiska UE. I być może nie najważniejszy.

Pieniądze dla Węgier za reformę

Porozumienie miałoby być częścią znacznie szerszej, choć nieformalnej umowy, w ramach której Budapeszt rezygnuje z weta w dwóch kluczowych dla Ukrainy decyzjach, jakie mają zostać podjęte tej jesieni w Brukseli.

W listopadzie Komisja Europejska ma przedstawić raport, w którym uzna, czy ukraińskie władze spełniły warunki do rozpoczęcia rokowań akcesyjnych. Z belgijskiej stolicy nadchodzącą sygnały, że mimo trudności wojennych Kijów „zrobił ogromne postępy” we wprowadzeniu w życie siedmiu kluczowych punktów stawianych przez unijną egzekutywę. Wiele wskazuje więc na to, że KE zaleci rozpoczęcie rokowań członkowskich z Ukraińcami. Tę decyzję muszą jednak na szczycie UE w grudniu zatwierdzić jednomyślnie przywódcy UE.