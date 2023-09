W Watykanie odbędzie się pokaz filmu "Zielona granica". Autorka obrazu, Agnieszka Holland, ma odebrać nagrodę festiwalu Tertio Millennio. XXVII edycja wydarzenia odbędzie się w Rzymie w okresie od 14 do 18 listopada pod hasłem "Harmonia różnic".

Organizatorzy festiwalu nagrodzili "Zieloną granice" za to, że potrafiła "wstrząsnąć sumieniami" oraz poruszyła temat "poszukiwania najgłębszego sensu życia”.

Radosław Fogiel o filmie "Zielona granica" w Watykanie: Papież nieomylny wyłącznie w kwestiach wiary

Do sprawy odniósł się w Polsat News szef komisji spraw zagranicznych, poseł PiS Radosław Fogiel.

Polityk PSL Piotr Zgorzelski, który także brał udział w rozmowie, zauważył, że film "Zielona granica" został nagrodzony przez gremium w Watykanie i może zostać puszczony papieżowi Franciszkowi. - Jak to się będzie miało do stwierdzenia "tylko świnie siedzą w kinie"? - pytał Zgorzelski, nawiązując do wypowiedzi Andrzeja Dudy w TVP o widzach "Zielonej granicy. Prezydent stwierdził, że sformułowanie to było cytatem od oburzonych osób, które obejrzały film Holland.