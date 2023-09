TVP emituje fragmenty "Zielonej granicy". Chroni źródło, które dostarczyło film

Minister Zbigniew Ziobro już wcześniej porównał Holland do autorów nazistowskich filmów propagandowych, za co reżyserka najprawdopodobniej pozwie go do sądu. Jego wiceminister Sebastian Kaleta określił film jako "kabaret", a minister Czarnek oświadczył, że Agnieszka Holland i jej "pomagierzy" za "szkalowanie polskich służb, polskiego wojska, plucie na Państwo Polskie" nie mają prawa nazywać się Polakami.

Sprawę filmu poruszył dziś też we Wrocławiu na spotkaniu z sympatykami PiS prezes tej partii. Kaczyński powiedział, że film Holland to "haniebny, obrzydliwy paszkwil, wpisujący się w coś, co można by określić jako przemysł pogardy wobec Polski".

Zarząd Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w oświadczeniu napisał, że "'Zielona granica' jest produktem propagandowym, dokładnie dostrojonym do ideologicznej nuty prezentowanej przez środowiska wrogie polskiej racji stanu. Ten film przedstawia państwo polskie, jako niehumanitarną dyktaturę, a polskich Żołnierzy i Funkcjonariuszy, jako bezduszne psy łańcuchowe opresyjnego reżimu. Jest to działanie nikczemne i jeśli dopuszcza się go polski obywatel, mający pełną świadomość, jak wygląda prawdziwy stan rzeczy, to ściąga na siebie hańbę i najgłębszą pogardę.

Związkowcy kończą swoje oświadczenie sloganem z czasów niemieckiej okupacji: "Tylko świnie siedzą w kinie".



Zdarzają się już przypadki wycofywania filmu z programu kin, tak postanowiło np. kino Oaza w Otwocku.