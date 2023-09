Liberalizacja handlu z Ukrainą nastąpiła wskutek zawartej z tym krajem umowy o wolnym handlu oraz rozporządzenia wydanego po agresji Rosji na Ukrainę. Oba akty prawne rząd PiS poparł

Polityka handlowa: Wyłączne kompetencje UE

"Niezależnie od tego jaka będzie decyzja brukselskich urzędników my granicy nie otworzymy. Tam muszą to wziąć pod uwagę, bo to Polacy decydują jak mają wyglądać sprawy w naszym własnym domu" - przekonuje Morawiecki. Faktycznie na razie nie wiadomo, jaka będzie ta decyzja, okaże się dopiero 15 września. W hipotetycznym scenariuszu nieprzedłużenia zakazu importu, Polska nie ma możliwości zablokowania tej decyzji. W sprawach polityki handlowej UE ma wyłączne kompetencje przyznane jest traktatami, które Polska zaakceptowała wchodząc do Unii.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Polski komisarz UE nalega na przedłużenie zakazu importu ukraińskich zbóż Polski komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski stwierdził przed PE, że Komisja Europejska powinna przedłużyć zakaz importu ukraińskich zbóż w przypadku pięciu krajów sąsiadujących z Ukrainą.

To oznacza, że w Brukseli, a nie w Warszawie, podejmowane są decyzje dotyczące relacji handlowych z krajami trzecimi. Gdyby były inaczej Holandia i Belgia mogłyby z powodu ewentualnego dwustronnego sporu z Chinami zablokować cały import z tego kraju, bo przechodzi on przez porty w Rotterdamie i Antwerpii. I tak jak te porty nie są tylko punktami wejścia dla importu do tych dwóch krajów, ale do całej Unii, tak samo przejścia graniczne między Polską a Ukrainą służą przewozowi towarów na cały wspólny rynek.

Dodatkowo liberalizacja handlu z Ukrainą nastąpiła wskutek zawartej z tym krajem umowy o wolnym handlu oraz rozporządzenia wydanego po agresji Rosji na Ukrainę. Oba akty prawne rząd PiS poparł.

Polska, jak zresztą każde państwo członkowskie, jest beneficjentem wspólnej polityki handlowej. Polskie produkty, w tym również rolne, nigdy nie mogłyby swobodnie docierać na rynki państw takich jak Japonia, Korea Południowa, czy Ukraina, gdyby Komisja Europejska, w imieniu całej UE, nie wynegocjowała z tymi państwami umów o wolnym handlu.