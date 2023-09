Opozycja komentuje „Dobry posiłek”, nową obietnicę PiS. „Po ośmiu latach obiecują masło do bieda-posiłków”

W podobnym tonie wypowiedział się Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. „Po ośmiu latach rządów w PiS zorientowali się co zwykli pacjenci dostają do jedzenia... Trudno o lepsze podsumowanie pojęcia: oderwani od rzeczywistości” - napisał w serwisie X (dawniej Twitter).

„Rządzą już 8 lat. Doprowadzili do ruiny i bankructwa szpitale (np. te w Pyskowicach i Knurowie, które władza chce łączyć, by likwidować oddziały). PiS nie daje mld zł na oddłużenia, ale mami ludzi dofinansowaniem do posiłków. Pacjenci będą je jeść na zlikwidowanych oddziałach” - oceniła z kolei Krystyna Szumilas, była minister edukacji z PO.



„Handlarz bronią wchodził do ministra zdrowia z własną umową i tego samego dnia dostawał 160 mln. Zniknęła kasa, zniknął i on. Po 8 latach obiecują masło do bieda-posiłków. Zauważyli, że żywienie przy chorobie ma znacznie. Pilotaż zrobili. To się w głowie nie mieści!” - napisał natomiast Michał Szczerba, kolejny poseł Platformy. „By w szpitalach karmili, tak jak na piknikach 800+! Przynajmniej raz na cztery lata” - dodał.

Przez cały tydzień PiS ma przedstawiać codziennie jeden „konkret” - obietnicę wyborczą. 9 września partia Jarosława Kaczyńskiego ma zaprezentować swój cały program wyborczy.