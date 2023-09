Polityk mówił, że wniosek to "kilkanaście stron dowodów przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, które świadczą o tym, ile razy i o czym mówił, wprowadzając Polaków w błąd obiecując pieniądze i dając szansę, że jest nadzieja na to, że będziemy państwem, które z pieniędzy z UE skorzysta".

- Kłamstwo i zdrada, ekonomiczna zdrada stanu - tak trzeba mówić i nazywać to, do czego doprowadził premier Morawiecki i ekipa PiS-u - przekonywał poseł Lewicy.

Czytaj więcej Wybory Wyborcze "jedynki" PiS. Znamy liderów list wyborczych partii Kaczyńskiego Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentował liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Na wyborczych "jedynkach" PiS-u znalazł się m.in. lider Kukiz'15 Paweł Kukiz (Opole). W Warszawie listę PiS otworzy Piotr Gliński, w Kielcach - Jarosław Kaczyński. Premier Morawiecki wystartuje w Katowicach.

Gawkowski: Wcześniej czy później przyjdzie kara

Gawkowski powiedział, że nawet jeśli teraz, jak to określił, "upolityczniona prokuratura" kierowana przez Zbigniewa Ziobrę (Suwerenna Polska) nie zajmie się wnioskiem Lewicy, to materiał zebrany przez jego formację to "materiał dowodowy świadczący o tym, że PiS-owi po wyborach - które przegra - nikt nie odpuści". - A za to, że przez dwa lata nie zdążył premier pojechać i złożyć wniosku o wypłatę pieniędzy z UE (...) to my mówimy: będziecie za to rozliczeni. Wcześniej czy później przyjdzie za to kara - oświadczył szef klubu Lewicy, zwracając się do polityków obozu władzy.

- Premier Morawiecki ukradł pieniądze Polakom i szanse na to, żebyśmy wyszli ciepłą, dobrą, rozsądną stopą z kryzysu gospodarczego, który nas dopada. Nie wychodzimy z tego. Jest trudno w domach i pusto w portfelach Polaków, bo nie złożyliśmy wniosku, jednego dokumentu, żeby pieniądze z UE już w Polsce pracowały - ocenił Krzysztof Gawkowski.