KO: PiS planuje zlikwidować Lotnisko Chopina w Warszawie i wyprzedać grunty

KO: PiS chce zlikwidować Lotnisko Chopina w Warszawie

Posłowie KO podkreślili, że pytaniem jest, kto chce na tym zarobić. Obecnie grunty zajmowane przez lotnisko maja być warte około 10 mld zł.

- Nikt nie zapytał mieszkańców Warszawy o to, czy chcą rezygnować z lotniska, do którego mają wygodny dojazd z centrum. Czy to posłowie opozycji powinni was informować o planach, działaniach władzy? - pytał uczestników panelu poseł Szczerba.

Politycy mówili również o "Ustawie o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK" z października ubiegłego roku.

- Ustawa zakłada, żeby te grunty skoncentrować. Ba, żeby Skarb Państwa wyposażył konkretną spółkę Poty Lotnicze w ten majątek. Okazało się, że w grudniu, styczniu i marcu wyposażyli spółki Porty Lotnicze, przekształcone w spółkę, w grunty Skarbu Państwa o wartości 3,2 mld zł - mówił Szczerba.

- Jak to będzie wyglądało? Grunty należą teraz do Portów Lotniczych, następnie przechodzą do CPK. A CPK powołuje kolejną spółkę celową. Wyprowadzając te grunty ze Skarbu Państwa do spółki, prezydent miasta, mieszkańcy, tracą jakąkolwiek kontrolę nad tym, co tam się będzie działo i kto, będzie nimi dysponował. Jest na to konkretny plan - dodał.