Nowa lotnicza strategia dla Polski budzi wątpliwości. Miliardy pójdą na obcych

Tymczasem pandemia, konflikt z Białorusią i wojna w Ukrainie, w tym przede wszystkim brak możliwości latania nad Syberią diametralnie zmieniły warunki operowania na tej trasie. Rejsy do Azji wydłużyły się i nie są już tak opłacalne, jak były. Nie wróciło po pandemii połączenie do Singapuru, czyli odpadła możliwość oferowania lotów do Australii we współpracy z innymi przewoźnikami Star Alliance. A ruch wschód-zachód przejęły z powodzeniem Emirates, Qatar Airways i rozwijający się w niebywałym tempie Turkish Airlines, który właśnie zapowiedział otwarcie połączenia ze Stambułu na antypody. Wkrótce na tych trasach dojdzie kolejny konkurent – linie saudyjskie, dla których władze budują właśnie gigantyczne lotnisko przesiadkowe. A wszystkie te linie kupują samoloty jak szalone.

W tej sytuacji projekt CPK staje przed kolejnymi, zwłaszcza marketingowymi wyzwaniami. Nie zmienia to oczywiście faktu, że Warszawie jest potrzebne większe lotnisko, niż pękający w szwach port lotniczy na Okęciu.

Niedocenione regiony

W strategii niedocenione zostały regionalne porty lotnicze, które w tym roku przeżywają prawdziwy boom. We wcześniejszej strategii zakładano, że po otwarciu CPK w 2028 roku liczba pasażerów odprawianych w tych portach będzie się kurczyć. W tej, która być zatwierdzona w najbliższych dniach jest już tylko zapisane, że nie będą się rozwijać. Tyle że liczby podane w rządowym dokumencie nie mają nic wspólnego z realiami. Zgodnie z danymi IATA Consulting z 2021 r., w 2030 r. CPK odprawi 32,6 mln pasażerów, Modlin 3,9 mln, Kraków — 10,2 mln, Wrocław — 4,7 mln. W dziesięć lat później prognozy przewidują 45,7 mln pasażerów w CPK, 4,1 mln w Modlinie, 13,6 mln w Krakowie i 6,9 mln we Wrocławiu. Tymczasem krakowskie Balice już w tym roku z łatwością dojdzie do 9 mln pasażerów, a Modlin, mimo wszelkich ograniczeń — do 3,6 mln. Lotnisko w Krakowie w tym roku zbliży się do 9 mln pasażerów, a Warszawa-Modlin do 3,6 mln. A Wrocław inwestuje w rozwój, bo już w tym roku zakłada dojście do prawie 4 mln pasażerów. Nie mówiąc o tym, że przygotowuje się do przyjmowania największych maszyn.

W podobnym tempie rozwijają się Gdańsk i Poznań. Doszedł przecież także Radom, dla którego właściciel — PPL — ma wielkie plany.

Prezes Enter Aira ma jednak zastrzeżenia do funkcjonowania portów regionalnych. Bo linia tam chciałaby się rozwijać, a natrafia na przeszkody. — Pomimo tego, że płacimy najwyższe stawki i podatki, to nie jesteśmy traktowani na równi z innymi. W wielu portach mamy problemy z rozwojem swojej działalności, a regulaminy portów nie są dla nas przyjazne. To nas trochę dziwi, bo wozimy Polaków, którzy powinni być przynajmniej traktowani na równo z pasażerami zagranicznymi. Za granicą jest odwrotnie. Tam porty i władze wspierają rodzimych przewoźników i ich pasażerów — mówi Grzegorz Polaniecki.