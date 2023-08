Kandydaci na premiera Holandii dobrze wiedzą, co dzieje się w Polsce

Krzyż Oficerski

On sam kilka lat wcześniej jako deputowany do holenderskiego parlamentu walczył z sukcesem o upamiętnienie w Holandii polskich wyzwolicieli, za co został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2006 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP (IV klasa) „za zasługi w popularyzowaniu udziału polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej”.

W sprawach praworządności był pryncypialny i sprzeciwiał się politycznym kompromisom z rządem w Warszawie, które nie były poparte decyzjami przywracającymi praworządność. W polityce klimatycznej firmował wielką zieloną reformę, z którą Polsce nie zawsze było po drodze. Ale jako wnuk górnika z Heerlen rozumiał, że reforma klimatyczna wymaga wsparcia dla państw opartych na węglu i zaproponował fundusze dla węglowych regionów.

W przedwyborczych sondażach lista socjalistów i Zielonych sytuuje się na 1.–2. miejscu, co daje Timmermansowi duże szanse na objęcie teki premiera. Ale nieoczekiwanie wyrósł mu nowy konkurent.

Kim jest Pieter Omtzigt? Zbyt silny konkurent

Pieter Omtzigt, do 2021 roku w partii chadeckiej CDA, a potem poseł niezależny, założył teraz własne ugrupowanie Nowa Umowa Społeczna. I w pierwszym sondażu dostał poparcie o 1 punkt procentowy większe niż socjaliści i Zieloni.

– On jest teraz jak święty – mówi „Rzeczpospolitej” David Bos, politolog z Uniwersytetu w Amsterdamie. Zasłynął ujawnieniem skandalu z zasiłkami dla dzieci, gdy okazało się, że przez lata odmawiano ich wypłacania wielu rodzinom pochodzenia imigranckiego, wytykając rzekome nadużycia w procesie wnioskowania. Okazało się potem, że niesłusznie, ale polityka ta spowodowała wiele ludzkich dramatów. Omtzigt uważany jest za bezkompromisowego, w czym jeszcze pomógł mu fakt, że został wypchnięty z własnej partii w obawie przed jego zbyt silną konkurencją.

Sam jednak wydaje się nieco zaskoczony swoją popularnością i mówi, że nie idzie po władzę. – On jest maszyną do zdobywania głosów. Ale będzie musiał wziąć na listy ludzi, których nie zna, i to go trochę przeraża. W jego interesie jest pozostanie słabszym – uważa Bos.