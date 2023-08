Ochroniarz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego został asystentem politycznym?

Odpowiedzi na te pytania nie otrzymaliśmy. CIR przesłał nam jedynie taki komunikat: „Informacje o wcześniejszym zatrudnieniu asystentów politycznych są dostępne na stronie KPRM. Zadania członków Gabinetu Politycznego, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Kancelarii, określa Szef Gabinetu Politycznego premiera Jarosława Kaczyńskiego”.

Michał Moskal, szef gabinetu wicepremiera, którego chcieliśmy o to zapytać, nie odebrał od nas telefonu, chociaż chciał sprawdzić, kto do niego dzwoni. Na nasz telefon oddzwoniła bowiem osoba, pytając o to, kim jesteśmy i w jakiej sprawie chcemy się kontaktować. Telefonu zwrotnego nie otrzymaliśmy.

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy ochroniarz wicepremiera Kaczyńskiego nadal wykonuje takie obowiązki, ale już za wynagrodzenie z Kancelarii Premiera jako asystent polityczny.

Ochrona Jarosława Kaczyńskiego kosztuje 1,6 mln zł rocznie

– To sytuacja wyjątkowo dziwna. Moim zdaniem to nagięcie procedur i złamanie dobrych obyczajów – mówi nam Marek Biernacki, poseł KP, były szef MSWiA, który wielokrotnie podnosił problem korzystania z usług prywatnej firmy ochroniarskiej Grom Group przez prezesa Kaczyńskiego, kiedy on obejmował najważniejsze funkcje w rządzie i powinien z niej zrezygnować m.in. dla bezpieczeństwa danych, jakie posiada jako wicepremier. Prywatna firma nie ma także dostępu do informacji o zagrożeniach, które mogą zbierać jedynie służby specjalne (ABW, SKW), Straż Graniczna i policja. Grom Group nie ma certyfikatów ABW dostępu do informacji niejawnych. Według Biernackiego najprawdopodobniej mogło chodzić o to, że pojawił się problem, czy prywatna ochrona może przebywać w otoczeniu Kaczyńskiego w KPRM i innych instytucjach chronionych. – Powtarzam raz jeszcze. Wicepremier Kaczyński powinien być chroniony przez SOP, bo tego wymaga dobro państwa. Choć rozumiem, że może mieć do tej osoby zaufanie, że jest to dla niego osoba sprawdzona – dodaje Biernacki. – Jest to również afront wobec SOP, którą PiS powołał do życia.