- To jest bardzo ważne referendum, bo jeśli będzie tylko referendum ważnym, czyli frekwencja powyżej 50 proc., to mamy do czynienia z decyzją społeczeństwa, a my odwołujemy się do woli Polaków. Nie do różnych interesów, nie do tego co wyrażają w swoich niekiedy zupełnie niebywałych, bezczelnych wypowiedziach niektórzy politycy, ostatnio szczególnie niemieccy, ale do tego co sądzą Polacy, co uważa nasz naród, a w każdym razie jego większość - dodał.

- Sprawa toczy się już przeszło 30 lat, związane są z nią różne nazwiska, na pierwszym miejscu trzeba postawić nazwisko pana (Leszka) Balcerowicza, ale jest też wiele innych nazwisk, ostatnio eksponuje się w tej sprawie także pan Grabowski. Krótko mówiąc to jest coś co żyje i ciągle stanowi groźbę, która wisi nad naszym społeczeństwem - kontynuował prezes PiS.



- Oni domagają się, by prywatyzowano wszystko, porty, a przecież porty są ważnym źródłem naszych dochodów budżetowych. Domagają się niekiedy, w pewnych wypowiedziach, być może bardziej prywatnych, ale upublicznianych, prywatyzacji nawet więzień. To jest obsesja, ale za tą obsesją stoi niewątpliwie także interes. I to interes zewnętrzny. Kapitał ma narodowość i to jest zawsze ważne, zawsze aktualne, ale podczas kryzysów jest to szczególnie aktualne - mówił też prezes PiS.

Kaczyński odrzucił też głosy krytyków, którzy przypominają, że PiS, by doprowadzić do fuzji Orlenu z Lotosem wyprzedał część aktywów koncernu Lotos saudyjskiemu Saudi Aramco.