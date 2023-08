Arkadiusz Myrcha: Rolnicy zostali oszukani i pozostawieni przez własne państwo

Rolnicy czują się osamotnieni i pozostawieni przez własne państwo Arkadiusz Myrcha, poseł PO

Wybory parlamentarne: Kto znajdzie się na listach PO?

Myrcha podkreślił, że „na listach KO znajdą się osoby, które reprezentują wszystkich Polaków”.

- Najważniejsza w kampanii będzie aktywności wszystkich osób, które są na listach. Znajdują się na niej nauczyciele, przedsiębiorcy i samorządowcy. To osoby, które znają codzienne życie, trud pracy, wiedzą z czym wiąże się prowadzenie gospodarstwa domowego i wychowywanie dzieci. Zależy nam na tym, żeby nasi kandydaci aktywnie pracowali w kampanii. Kampania wyborcza to nie tylko kwestia najbardziej znanych twarzy. Zadaniem sztabu jest pomoc kandydatom i przygotowanie ich do kampanii – stwierdził polityk.

Myrcha odniósł się także do działalności AgroKlubów, czyli spotkań organizowanych przez polityków PO z rolnikami podczas, których podnoszone są problemy polskiej wsi.

- Agrokluby będą kontynuowane, podobnie jak nasze inne projekty. Spotkały się one z ogromnym zainteresowaniem rolników i ich rodzin. Są tam podejmowane stricte rolnicze tematy, które rozgrzewają dyskusję na wsiach. Mamy bardzo trudną sytuację, która wielu bardzo doświadczonych rolników jeszcze nie widziało. Rolnicy muszą mieć możliwość, żeby odbyć poważną debatę, o tym co będzie w przyszłości. Na razie widzą śmiesznego pana ministra Telusa z gaśnicą na TikToku. Rolnicy czują się osamotnieni i pozostawieni przez własne państwo. Dlatego rozmawiamy i jesteśmy z nimi. Mamy też projekt "trzy konkrety". Jest to projekt prowadzony przez trzy posłanki, Izabelę Leszczynę, Marzenę Okła-Drewnowicz i Kamilę Gasiuk-Pichowicz. Spotykają się z mieszkańcami mniejszych miejscowości i rozmawiają z nimi o konkretnych rozwiązaniach programowych – wyjaśnił parlamentarzysta.