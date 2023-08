Czy Trump trafi do więzienia? Los byłego prezydenta w rękach sędzi Chutkan

W historii był tego precedens: w 1920 roku w wyborach brał udział Eugene Debs, którego dwa lata wcześniej skazano za wielokrotne opowiadanie się przeciwko udziałowi Stanów Zjednoczonych w pierwszej wojnie światowej.

Tyle że tym razem chodzi o kandydata, który ma bardzo realne szanse na ponowne zdobycie najwyższego urzędu w państwie. To właśnie powoduje, że obrońcy Trumpa będą grali na czas tak, aby wyrok zapadł już po wyborach. Wówczas, w razie zwycięstwa, miliarder mógłby wygasić oskarżenie prokuratury i przerwać tym samym cały proces. Mógłby też sam siebie ułaskawić. W tym drugim przypadku sprawa jest jednak bardziej złożona: nigdy do takiej sytuacji w historii Stanów Zjednoczonych nie doszło. Jest więc całkiem możliwe, że musiałby się wówczas wypowiedzieć Sąd Najwyższy. Ale tu za sprawą Trumpa większość mają konserwatyści.

Mimo ciężaru oskarżeń Partia Republikańska niemal murem stanęła za Trumpem. Wyjątkiem był gubernator New Jersey Chris Christie, którego szanse w walce o Biały Dom są jednak znikome. Uznał on, że zamach miliardera na demokrację jest „hańbą” dla Ameryki. Jednak wśród kandydatów republikańskich na najwyższy urząd w państwie tylko przedsiębiorca Vivek Ramaswamy zapowiedział, że gdyby wygrał wybory (ma 6 proc. poparcia w walce o nominację Partii Republikańskiej), ułaskawiłby Trumpa. Główny rywal tego ostatniego, gubernator Florydy Ron DeSantis oświadczył natomiast, że „byłoby złą rzeczą”, gdyby Trump trafił do więzienia. Takie podejście to efekt stanu amerykańskiej opinii publicznej. Opublikowany w czwartek sondaż CNN pokazuje, że udział wyborców republikańskich, którzy uważają, że wybór Joe Bidena nie był uczciwy, znów urósł do 70 proc. Kto więc jasno sprzeciwia się takiej (fałszywej) ocenie, nie ma szans na amerykańskiej prawicy wygrać wyborów prezydenckich.

Trump liczy, że na fali takich nastrojów przekona do siebie jeszcze więcej zwolenników. W środę wieczorem napisał w mediach społecznościowych, że próba aresztowania go to de facto zamach na wolność zwykłych Amerykanów. W czwartek zdecydował się zaś na osobisty udział w procesie (miał możliwość połączenia się za pomocą systemu wideo), aby wystąpić przed kamerami w roli męczennika prześladowanego przez ekipę Bidena. Trump porównał nawet oskarżenia, które wobec niego wysunięto, do demokratycznej opozycji prześladowanej przez nazistowskie Niemcy oraz represji w Związku Radzieckim. Sytuacja jest zaś dokładnie odwrotna, wynika z oskarżenia specjalnego prokuratora Jacka Smitha. Próbując siłą utrzymać się u władzy, to Trump chciał odebrać Amerykanom podstawowe ich prawo: do swobodnego wyboru swoich przedstawicieli.