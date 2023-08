Prywatna deklaracja Obamy. Obiecał pomóc Bidenowi wygrać wybory prezydenckie

Podczas wizyty w Białym Domu, do której doszło w czerwcu, były prezydent Barack Obama dał jasno do zrozumienia Joe Bidenowi, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć jego reelekcję - informuje NBC News powołując się na źródła w Waszyngtonie.