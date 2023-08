Donald Trump oskarżony o zamach stanu

Jeśli jednak wyrok zapadnie po wyborach, to nie tylko nie będzie to miało wpływu na ich wynik, ale jak liczy Trump, będzie on mógł sam wobec siebie skorzystać z prawa łaski. Faktem pozostaje jednak, że republikanin będzie teraz musiał w coraz większym stopniu dzielić swój czas między udziałem w wiecach wyborczych a obroną na sali sądowej.

Logika przedwyborczych sondaży

Jednak w tej sprawie jest i inna dynamika: polityczna. A ta sprzyja miliarderowi. W styczniu, kiedy nie ciążyły na nim żadne formalne oskarżenia, jego przewaga nad najgroźniejszym rywalem do republikańskiej nominacji, gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem, wynosiła ledwie 2 pkt proc. (41 do 39 proc.). Teraz jednak pogłębiła się do 37 pkt proc. (53 do 16 proc.). Dzieje się tak, bo przytłaczająca większość wyborców republikańskich uważa, iż oskarżenia przeciw Trumpowi są motywowane politycznie: nie chodzi w nich o oddanie sprawiedliwości, ale o wykluczenie republikanina z wyścigu o Biały Dom.

Były szef FBI (zwolniony przez Trumpa) James Comey uważa jednak, że w ten sposób 45. prezydent jedynie konsoliduje twardy elektorat, ale nie zyskuje nowych zwolenników. Jego zdaniem działa tu prosty mechanizm: ludzie nie chcą się przyznać, że głosując na Trumpa, popierali hochsztaplera. Wolą więc iść w zaparte, trzymając się dotychczasowych przekonań. Zdaniem YouGov w ostatecznej batalii o Biały Dom Joe Biden może liczyć na 44 proc. poparcia, a Donald Trump na 40 proc. To jednak różnica w granicach błędu statystycznego.

W obozie republikańskim można jednak odnotować pewne pęknięcia, gdy idzie o obronę Trumpa. W szczególności Mike Pence, któremu, jak wynika z oskarżenia prokuratora Smitha Trump, zarzucił 6 stycznia 2021 r., że jest „zbyt uczciwy”, bo odmawia uznania wyborów za sfałszowane, oświadczył, że próba łamania konstytucji musi dyskwalifikować każdego kandydata do najwyższego urzędu w państwa. DeSantis zapowiedział zaś, że skończy z „wykorzystywaniem prawa dla forsowania celów partyjnych”.