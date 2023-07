Ołdakowski: Nie można mówić o powstaniu warszawskim, bez kontekstu ukraińskiego

Jan Ołdakowski został zapytany o to, czy pamięć o powstaniu warszawskim dzieli polskie społeczeństwo.

Reklama

- W niedzielę o 11 odbyło się spotkanie w Muzeum Powstania Warszawskiego wszystkich żyjących powstańców warszawskich z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Obaj przekonywali, że powstanie warszawskie łączy Polaków. Stało się tak zapewne przez szacunek do żyjących powstańców – stwierdził polityk.

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego przekonywał, że „1 sierpnia jest świętem inkluzywnym, tak samo jak Warszawa, w której każdy może czuć się jak u siebie”.

Czytaj więcej Plus Minus Jan Ołdakowski: Czego Wałęsa mógłby się nauczyć od powstańców warszawskich Nasze muzeum wyrosło w reakcji na lewicowy pomysł zamknięcia przeszłości i wyboru przyszłości. My nie cieszyliśmy się z niewiadomej przyszłości, tylko z naszej historii - mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

- To dzień, na który przyjeżdżają także ludzie zza granicy. Jest to niesamowite wydarzenie, które jest niespotykane w takiej skali na terenie Europy. Mówię o momencie, w którym zaczynają wyć syreny i wszyscy się zatrzymują. Dla warszawiaków to jest moment, w którym pokazują swoją wyjątkowość. Jest to miasto do którego przyjeżdża się, żeby robić karierę, w którym każdy jest zabiegany. Ale pod tą otoczką kryje się dusza i charakter miasta. Wydaje się, że ludzie, którzy nie mają na co dzień czasu dla siebie, nagle są w stanie poświęcić tę minutę na zrobienie czegoś razem – podkreślił.