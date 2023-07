AfD jest przeciw przekształcaniu UE w federację, co z kolei jest celem obecnego rządu niemieckiego składającego się z SPD, Zielonych i liberalnej FDP. I liczy na zmianę Unii od wewnątrz. Co, jeśli to wspomniane przez Höckego uśmiercenie dzisiejszej UE okaże się niemożliwe? Wtedy, jak głosi obecny program partii (nowy ma niedługo powstać), należy albo wyprowadzić Niemcy z UE, albo „w demokratyczny sposób” rozwiązać Unię, albo przekształcić ją w nową wspólnotę gospodarczą.

AfD najważniejszym prorosyjskim ugrupowaniem w Niemczech

Maximilian Krah jest jednym z dziesięciu posłów AfD w Parlamencie Europejskim (w przyszłorocznych wyborach partia chce mieć ich 20). Pochodzi z Drezna, stolicy antymuzułmańskiego ruchu Pegida. Specjalizuje się nie tylko w retoryce antyimigranckiej, na którą zwrócił uwagę w swoich raportach niemiecki kontrwywiad. W ostatnich latach chwalił się także bliskimi kontaktami z Rosjanami i prorosyjskimi politykami ukraińskimi.

Tuż przed rosyjską inwazją na Ukrainę Krah pisał w mediach społecznościowych o swojej „osobistej przyjaźni” z Siergiejem Karaganowem, kremlowskim ekspertem ds. zagranicznych. Niedawno Karaganow proponował „wyprzedzające uderzenie odwetowe” w Zachód bronią atomową, wskazując jako cel „umowny Poznań”.

Jak przypomniał tygodnik „Der Spiegel”, Krah, obecnie 46-letni, 43. urodziny obchodził razem z Wiktorem Medwedczukiem, najważniejszym prorosyjskim politykiem ukraińskim, blisko związanym z Władimirem Putinem (który jest chrzestnym jego córki). Uznany na Ukrainie za zdrajcę i aresztowany Medwedczuk trafił ostatecznie do Rosji – wymieniono go na obrońców mariupolskiego Azowstalu, co pokazuje, jak ważny jest dla Putina.

Celem AfD wyprowadzenie Niemiec z UE i NATO?

AfD stała się najważniejszym prorosyjskim ugrupowaniem w Niemczech. W sprawach wschodnich, w tym zakończenia wojny w Ukrainie na korzystnych dla Moskwy warunkach, jest gotowa współpracować nawet ze skrajną lewicą mimo jej komunistycznych korzeni i mimo jej radykalnie antyamerykańskiej retoryki. Oficjalnie AfD godzi się na to, by USA nadal były „naszym partnerem”, ale ma nim być także Rosja, a żeby to się stało faktem, trzeba „skończyć z sankcjami” nałożonymi na nią przez Zachód.