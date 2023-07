AfD znów rośnie. Tylko 4 pkt. proc. do lidera

AfD zdobyła 22 proc. poparcia w nowym sondażu przeprowadzonym przez instytut badania opinii Insa dla gazety „Bild am Sonntag”. Oznacza to podwojenie wyniku tej skrajnie prawicowej partii w ciągu roku i wzrost o 2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu „BaS”.

Skrajna prawica pozostaje w Niemczech na drugim miejscu w rankingu poparcia dla partii, ale zbliża się do lidera, czyli centroprawicowej CDU/CSU. Centroprawica uzyskała w tym sondażu 26 proc. (spadek o 1 pkt. proc.) Poparcie dla ugrupowań rządzącej koalicji – SPD, Zielonych i FDP – pozostaje bez zmian i wynosi odpowiednio 18, 14 i 7 proc. Partia Lewica (Die Linke) zdobywa 8 proc. (spadek o 1 punkt).

Czytaj więcej Polityka Niemiecka skrajna prawica działa na rzecz „kontrolowanego rozwiązania” UE W swoim projekcie unijnego manifestu wyborczego, który ma zostać ratyfikowany podczas konferencji partyjnej 29 lipca, Alternatywa dla Niemiec wzywa do „kontrolowanego rozwiązania” „apodyktycznej UE”.

„Unia (CDU/CSU) pozostaje zdecydowanie najsilniejszą siłą, ale ma tylko 4 punkty procentowe przewagi nad AfD” – zauważa w „BaS” szef instytutu Insa Hermann Binkert. „Dystans ten jeszcze nigdy nie był tak mały.”

Sondaż poparcia dla partii instytut Insa przeprowadziła na zlecenie „Bild am Sonntag” w dniach 17-21 lipca 2023 r. na próbie 1266 osób . Błąd wynosi +/- 2,9 pkt. proc. Respondenci odpowiadali na pytanie: Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na kogo Pani/Pan oddał(a)by głos?