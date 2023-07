Co w praktyce oznacza wynik kontroli NIK? Choć uznanie zakupu za nielegalny jest ciężkim zarzutem, z raportu nie wynika, że izba skierowała zawiadomienie do prokuratury czy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Jednak nie oznacza to, że np. doniesienia do prokuratury nie złoży opozycja. Mogłoby to oznaczać odpowiedzialność prawną dla osób decydujących o dofinansowaniu.

Jest mało prawdopodobne, by policja nie mogła używać nowych śmigłowców. Dostawę pierwszego zaplanowano na wrzesień 2023 roku, drugiego – na IV kwartał 2024 roku.