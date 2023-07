"WSJ": Chińscy hakerzy włamali się do skrzynki e-mailowej ambasadora USA

Powiązani z Pekinem hakerzy zdobyli dostęp do skrzynki e-mailowej ambasadora USA w Chinach, Nicholasa Burnsa, w czasie operacji szpiegowskiej, w trakcie której naruszono bezpieczeństwo co najmniej setek tysięcy skrzynek e-mailowych amerykańskich urzędników - podaje "The Wall Street Journal".