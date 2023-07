Poseł PO, Marcin Kierwiński, twierdzi, że PiS nie wprowadzi 800plus

Kierwiński był pytany o zaplanowane na środę posiedzenie TK, w czasie którego Trybunał ma się zająć wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie konstytucyjności przepisu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, który stanowi, że "rozpoznanie sprawy w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej jedenastu sędziów Trybunału". Niemożność zebrania się pełnego składu TK uniemożliwia zajęcie się przez Trybunał nowelizacją przepisów o Sądzie Najwyższym, której przyjęcie ma być warunkiem wypłaty Polsce środków z KPO.

Marcin Kierwiński: Gdyby rząd Polski przestrzegał prawa, pieniądze z KPO by do nas trafiły

- Ja spodziewam się dalszej części bałaganu, który obowiązuje w TK pani Julii Przyłębskiej. Trwa tam pat. Nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja w Trybunale jest analogiczna do sytuacji w Polsce: pełen bałagan, pełna wojna rodzin PiS-owskich - stwierdził poseł KO.

- To są zabawy pana Kaczyńskiego i Przyłębskiej. Gdyby rząd polski przestrzegał prawa, to by te pieniądze do Polski trafiły. To akcja oszukiwania Polaków. Pokazania: my staramy się o te pieniądze. Nie, nie starają się o te pieniądze. Robią wszystko, aby nie trafiły do Polski, bo chcą zademonstrować swoją antyunijność - dodał.