Rafał Trzaskowski chce zostać prezydentem w 2025 roku?

Pierwszy wspólny wiec Trzaskowskiego i Tuska miał miejsce w połowie kwietnia, w Białej Podlaskiej. Wtedy Tusk oficjalnie przedstawił też część sztabu wyborczego PO, w tym jego szefową – Wiolettę Paprocką-Ślusarska, jedną z najbliższych współpracowniczek Trzaskowskiego w ratuszu. Spotkanie w Białej Podlaskiej miało przeciąć wszystkie spekulacje co do roli prezydenta Warszawy w kampanii i tego, że to Tusk nadaje jej ton, a Trzaskowski jest mocnym – ale tylko – wsparciem.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Polacy chcą debaty liderów partii przed wyborami Ponad 80 proc. badanych przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wyraża życzenie, by przed wyborami parlamentarnymi doszło do debaty liderów najważniejszych partii politycznych.

W tej chwili o tym, by kandydował do Sejmu czy był kandydatem na premiera, nie ma w ogóle mowy. – Najważniejsza jest dla mnie prezydentura Warszawy, ale życie mnie nauczyło nie wykluczać żadnej opcji. Warszawa jest najważniejsza – powiedział w ubiegłym tygodniu na antenie TVN 24 Trzaskowski, pytany o swoje polityczne plany. Co ciekawe, jak pisze portal WP.pl, w PO po tych słowach prezydenta stolicy zapanowała konsternacja, bo w trakcie ustalania list wyborczych – a ten proces w PO trwa od kilku tygodni – nazwisko Trzaskowskiego w ogóle nie pada. Tak jak już wspomniano, jedynką w Warszawie ma być Donald Tusk. Niektórzy nasi rozmówcy w PO twierdzą teraz, że pomysł, by Trzaskowski w ogóle kandydował do Sejmu czy był kandydatem na premiera, od początku był tylko i wyłącznie konstrukcją medialną. Dla samego Trzaskowskiego taki start to byłoby zresztą ogromne ryzyko. Jeśli opozycja nie przejmie władzy, to mógłby zostać jesienią szeregowym posłem opozycji – a nie prezydentem największego miasta.

Długi marsz

Tymczasem Trzaskowski i jego ludzie konsekwentnie realizują własne pomysły. Pod koniec sierpnia w Olsztynie po raz trzeci odbędzie się Campus Polska Przyszłości – flagowy projekt środowiska Rafała Trzaskowskiego przeznaczony dla młodych ludzi i mający długoterminowy, a nie bieżący charakter. Wydarzenie odbędzie się 25–31 sierpnia, jednym z gości jest m.in. Olga Tokarczuk, a organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie będzie „absolutnie pozapartyjne”.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Czy PiS i KO radziłyby sobie lepiej bez Kaczyńskiego i Tuska? Uczestników sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" zapytano czy Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska radziłyby sobie lepiej bez obecnych liderów - Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

Równolegle Sławomir Nitras, jeden z najbliższych współpracowników Trzaskowskiego, został koordynatorem z ramienia KO projektu #PilnujęWyborów. Trwa teraz mobilizacja w ramach tego przedsięwzięcia i rekrutacja obserwatorów do komisji wyborczych, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. W tym tygodniu mają odbyć się konferencje prasowe w woj. świętokrzyskim, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, z udziałem samorządowców, w tym prezydenta Trzaskowskiego i polityków KO.