Kartki żywnościowe i widmo wielkiej wojny na Kaukazie

Zdradził tym samym nastroje władz w Baku, gdzie nikt oficjalnie tak jednoznacznie nie wypowiadał się na ten temat.

– Oznacza to tylko jedno. Azerbejdżan do 2025 r. chce rozwiązać kwestię Górskiego Karabachu. Zmusi Armenię do zawarcia traktatu pokojowego na swoich warunkach albo wróci do wariantu militarnego i wyprosi w 2025 r. stamtąd Rosjan. Erdogan, sojusznik Alijewa, będzie to popierał – uważa Wojtasiewicz.

W separatystycznej enklawie w czwartek doszło do protestu. Mieszkańcy domagali się, by miejscowe władze znalazły wyjście z tej sytuacji. Nie mają dużego pola do manewru.

Azerbejdżański przywódca wcześniej postawił ultimatum – ormiańska ludność Górskiego Karabachu ma przyjąć obywatelstwo azerbejdżańskie i może pozostać w regionie.

Wspierani od lat przez Armenię separatyści nie chcą zaś likwidować swojej „republiki”, nieuznawanej przez żadne państwo na świecie. I nie chcą zmieniać zdania, przynajmniej dopóki znajdują się tam rosyjscy żołnierze.