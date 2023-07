Więcej niż jedno pytanie w referendum ws. relokacji uchodźców? Rzecznik rządu: Trwają rozmowy

Liczę na to, że to stanie się w lipcu - mówił rzecznik rządu, Piotr Müller, pytany o to kiedy pojawi się projekt uchwały w sprawie zapowiedzianego przez PiS referendum ws. relokacji uchodźców w UE.