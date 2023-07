Bogdan Zdrojewski wraca z Senatu do Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska może kandydować do Sejmu z Wrocławia, a Roman Giertych dostał zielone światło na start do izby wyższej parlamentu, ale nie z okręgu, z którego zapowiedział. To tylko część przedwyborczych typów.

Do 24 lipca w Koalicji Obywatelskiej formalnie wciąż można zgłaszać chęć kandydowania i okręg, z którego chce się startować. Co może, ale nie musi, spotkać się z akceptacją.

Listy wyborcze PO: Wielu chętnych na lokomotywy wyborcze

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, pierwsze trójki na listach Koalicji Obywatelskiej są już wytypowane przez Donalda Tuska. Wiadomo, że on sam nie wystartuje z Gdańska, ale z Warszawy, i stoczy prestiżowy pojedynek z Jarosławem Kaczyńskim.

W Gdańsku lokomotywą wyborczą listy KO ma być Agnieszka Pomaska, we Wrocławiu Bogdan Zdrojewski, w Poznaniu Adam Szłapka – szef Nowoczesnej, w Gdyni Barbara Nowacka – liderka Inicjatywy Polskiej, a Bartłomiej Sienkiewicz z Krakowa.