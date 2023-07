Jarosław Kaczyński zapowiada swoje odejście z rządu

Kaczyński w rozmowie z "Super Expressem" był pytany m.in. o to, jakie pytanie chce zadać PiS w referendum dotyczącym relokacji uchodźców w UE. PiS zapowiada, że referendum takie zostanie zorganizowane równolegle z wyborami parlamentarnymi i odbędzie się w dniu wyborów.

Referendum ws. relokacji uchodźców: Jakie będzie pytanie?

- To będzie pytanie dotyczące akceptacji polityki rządu, która zmierza do zdecydowanego odrzucenia zasady przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów - stwierdził Kaczyński. Prezes PiS podkreślił potrzebę obrony polskiej polityki w sprawie migracji i sprzeciwu wobec relokacji imigrantów.

- My się nigdy nie zgodzimy na przyjęcie nielegalnych imigrantów i na to, co chcą nam narzucić Bruksela i Berlin. To jest coś, co uderzy, nie mając żadnych podstaw traktatowych, w nasze bezpieczeństwo, w nasz poziom życia, w sposób życia i model społeczno-gospodarczy, który budowaliśmy przez 8 lat, a który okazał się bardzo efektywny nawet w najtrudniejszych czasach - podkreślił prezes PiS.