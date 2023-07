Uproszona ścieżka dla Ukrainy

Po intensywnych rozmowach sojusznicy NATO zgodzili się na usunięcie Planu Działań na rzecz Członkostwa (MAP) ze ścieżki akcesyjnej dla Ukrainy - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Z zadowoleniem przyjmuję tę długo oczekiwaną decyzję, która skraca naszą drogę do NATO. Jest to również najlepszy moment, aby przedstawić jasne stanowisko w sprawie zaproszenia Ukrainy do członkostwa - dodał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina w NATO. Jak do tej pory przebiegał proces? Co może spowodować rozszerzenie sojuszu? Ukraina zintensyfikowała swoje wysiłki na rzecz przystąpienia do NATO po rozpoczętej w lutym ubiegłego roku inwazji rosyjskich wojsk, argumentując, że gwarancje bezpieczeństwa udzielone przez Moskwę, Waszyngton i Londyn, gdy kraj zrzekł się swojego arsenału nuklearnego na rzecz Rosji w 1994 roku, były wyraźnie nic nie warte.

MAP przewiduje, że kraj jest oceniany krok po kroku na drodze do spełnienia określonych kryteriów przystąpienia do NATO, co może zająć lata, a nawet dziesięciolecia. Finlandia, która złożyła wniosek o przystąpienie do NATO w maju 2022 r. i pominęła proces MAP, zdołała zostać członkiem Sojuszu w mniej niż rok.

Rosja grozi "twardą" reakcją, jeśli Ukraina dołączy do NATO

- Znacie absolutnie jasne i konsekwentne stanowisko Federacji Rosyjskiej, że członkostwo Ukrainy w NATO będzie miało bardzo negatywne konsekwencje dla architektury bezpieczeństwa, już w połowie zniszczonej architektury bezpieczeństwa w Europie - powiedział w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

- Będzie to absolutne niebezpieczeństwo, zagrożenie dla naszego kraju, które będzie wymagało od nas wystarczająco wyraźnej i stanowczej reakcji - dodał.