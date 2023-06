Zełenski nie pojedzie na szczyt NATO, jeśli Ukraina nie otrzyma zaproszenia do sojuszu

W wywiadzie udzielonym w pilnie strzeżonym biurze prezydenta w stolicy Ukrainy, doradca Zełenskiego powiedział, że Kijów uznał, że nie może dołączyć do sojuszu, dopóki w kraju trwa wojna.

Ukraina oczekuje zaproszenia do NATO

- To, o co prosimy, to rozpoczęcie procedury - powiedział Żowkwa, uderzając w stół w pewnym momencie, aby podkreślić swój punkt widzenia.

Przedstawiciele władz w Kijowie prowadzą zakulisowe rozmowy, by przekonać zachodnich sojuszników. Jest opinia, że prowadzona walka z Rosjanami wskazuje na to, że kraj zasługuje na przyjęcie do sojuszu. Już teraz Ukraina jest ważną częścią bezpieczeństwa transatlantyckiego.

Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy w szczycie udział weźmie prezydent Ukrainy. Zełenski zapowiedział, że "nie ma sensu" jechać na szczyt, jeśli Kijów nie otrzyma "sygnału" na spotkaniu. Jego szef sztabu powiedział w tym tygodniu, że Zełenski zdecyduje w przeddzień szczytu, czy pojedzie, czy nie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Generał Siergiej Surowikin tajnym członkiem Grupy Wagnera Dokumenty, do których dotarł CNN, mają jednoznacznie wskazywać, że generał Siergiej Surowikin jest tajnym członkiem Grupy Wagnera. Prócz niego na liście jest co najmniej 30 innych oficerów i agentów służb specjalnych.

Brak jego obecności przyćmiłby każdy gest jedności Zachodu. Wiązałby się również z brakiem możliwości spotkania z zachodnimi przywódcami.