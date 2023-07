Nie wskazał jednak wprost Donalda Tuska, mówiąc jedynie, że na zmiany w kompozycji paktu jest za późno, a sondaże partii opozycyjnych są stabilne.



Lewica gotowa do rozmów o pakiecie sejmowym

Biedroń uważa, że założenia paktu senackiego zaproponowane przez Lewicę są "strzałem w dziesiątkę", ale nawet one nie są dopięte.



Żałuje też, że od wielu tygodni nie odbyło się spotkanie liderów partii opozycyjnych, zwłaszcza że liderzy Lewicy - Biedroń i Czarzasty - są także gotowi do rozmów o pakiecie sejmowym.



Polityk podkreślił, że rozmowy liderów opozycji powinny odbyć się jak najszybciej, ponieważ do wyborów zostało niewiele ponad 3 miesiące, biorąc pod uwagę termin konstytucyjny.



- Spodziewam się, że usiądziemy do paktu sejmowego i senackiego. Uważam, że domkniemy pakt senacki - zapowiedział europoseł.

Czarzasty: Będziemy głupkami, jeśli opozycja to schrzani

- Jeżeli brunatna Konfederacja będzie rządziła z absolutnie czarnymi myślami PiS, to będą to takie rządy, które mogą doprowadzić do totalnego ograniczenia demokracji w Polsce - mówił kilka dni temu w rozmowie z "Rzeczpospolitą" inny lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty.