A dlaczego rząd źle traktuje metropolie?

- Oficjalnie wychodzi się z założenia, że metropolie są na tyle duże i na tyle samodzielne, mają na tyle dochodu, że mogą to sobie wszystko wyrównać, co jest nie do końca prawdą. Natomiast niektórzy mówią, że jest to wynikiem tego, że te duże metropolie niespecjalnie idą w kierunku takim, w jakim rząd chciał - odparł prezydent Krakowa.

- Nie ulega wątpliwości, że część miast "unijnych" (należących do Unii Metropolii Polskiej - red.) jest obsadzonych przez prezydentów, którzy się identyfikują z Platformą Obywatelską, ale część prezydentów, tak jak ja, funkcjonują w ramach komitetów niezależnych - podkreślił.

Czy Jacek Majchrowski wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa?

Jaką rolę odegrają samorządy w kampanii wyborczej? Czy będą zachęcać do udziału w wyborach?



- Ja uważam, że obowiązkiem obywateli jest, by poszli na wybory, bo jeżeli składamy władzę w czyjeś ręce to dobrze jest, jeśli ta władza ma mandat jak największej liczby osób. U nas jest taka sytuacja, że mieszkańcy niechętnie chodzą dy wyborów - mówił Majchrowski. - Dobrze nakłonić mieszkańców, aby poszli, niech zagłosują jak chcą, ale aby poszli - dodał.