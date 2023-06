Saudyjczycy głusi na argumenty Zachodu w sprawie Chin

W lutym 2021 r. Antony Blinken poszedł dalej, podkreślając, że partnerstwo z Rijadem musi się opierać na „amerykańskich wartościach”. USA, ogłosił, nie będą tolerowały ataków na saudyjskich aktywistów, dysydentów i dziennikarzy szukających schronienia za granicą Królestwa.

Aktywistą, dysydentem i dziennikarzem był Dżamal Chaszukdżi. Na dodatek związanym z USA, tam rezydował i publikował w dzienniku „Washington Post”. Władze saudyjskie widziały w nim szczególnie niebezpiecznego wroga, bo przekonywał Zachód, że Bractwo Muzułmańskie, najważniejszy islamistyczny ruch w świecie sunnickim, nie jest samym złem i trzeba mu dać szansę. A dla nich Bractwo to terroryści.

Służby saudyjskie zwabiły Chaszukdżiego do konsulatu w Stambule, a tam pocięły go na kawałki piłą sekcyjną. „Zapłacił życiem za wyrażanie swoich przekonań” – stwierdził Blinken, przypominając jeszcze słowa Bidena wygłoszone tuż przed wyborami prezydenckimi w USA: „ta śmierć nie pójdzie na marne, ze względu na pamięć o nim winniśmy walczyć o sprawiedliwszy i bardziej wolny świat”.

Od poprzednika Bidena, Donalda Trumpa, Saudyjczycy – wieloletni sojusznicy Ameryki w regionie – słyszeli zupełnie inne słowa. Mohamed bin Salman nie krył irytacji. – My nie mamy prawa pouczać was w Ameryce, i tak samo działa to w drugą stronę – mówił rok temu magazynowi „The Atlantic”.

Teraz saudyjska polityka Bidena przybiera, jak napisał „The New York Times”, „konwencjonalny” charakter, także w sprawie sprzedaży broni.

Ale zmieniła się sytuacja i w regionie, i na świecie. Niekorzystnie dla Zachodu, z USA na czele.