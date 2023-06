- Problem w tym, że w bardzo wielu miejscach w Polsce, ok. 3 mln punktów adresowych na 8,5 mln punktów łącznie na terenie całego kraju, takiej możliwości, żeby gdzieś zadzwonić i poprosić o to aby ktoś przyjechał i zainstalował internet nie ma - mówił minister. Jak dodał rząd zamierza "dopłacać różnicę" tak, aby się opłacało zainwestować w dostarczenie internetu do każdego mieszkańca Polski.

Immunitet nie jest mi potrzebny Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji

- Łączna kwota wartości tych inwestycji to będzie 10 mld zł. Ok. 7 mld zł to będzie dofinansowanie ze środków UE. Reszta to wkład własny operatorów - zapowiedział minister.

A kiedy do uczniów klas IV - co zapowiedział rząd - trafią laptopy?



- Kończymy postępowanie przetargowe. W momencie, gdy będzie rozstrzygnięty przetarg będziemy mogli podać terminy. Jeżeli powiedzielibyśmy to wcześniej, to narazilibyśmy się na to, że rozminą się nasze deklaracje z rzeczywistością. Cel jest taki, aby ten sprzęt dotarł do uczniów jesienią tego roku - wyjaśnił Cieszyński dodając, że rząd chciałby, aby stało się to we wrześniu, ale nie przesądzając tego.



Cieszyński był też pytany czy będzie kandydował do Sejmu.