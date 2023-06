Platforma idzie dalej

W PO jest tak duża energia po marszu 4 czerwca, że w partii wierzą, że mogą samodzielnie wygrać z PiS.

Campus to niejedyny pomysł na aktywność PO. Są też przewidziane wydarzenia stricte polityczne, które mają angażować partyjnie. Przyspiesza Obywatelska Kontrola Wyborów. Ruszają rekrutacje do komisji i na mężów zaufania. Donald Tusk rusza w trasę z nową formułą spotkań otwartych. Lider PO będzie spotykał się teraz plenerowo – nie w halach, będą to bardziej wiece. Nie tylko Tusk przyspiesza, ale również wszyscy parlamentarzyści KO będą brać udział w wojewódzkich klubowych posiedzeniach jeszcze w czterech województwach: świętokrzyskim, mazowieckim, zachodniopomorskim oraz na Dolnym Śląsku.

Politycy PO nie planują w te wakacje urlopów, najwyżej kilkudniowe wyjazdy. Mimo że nie ma odgórnego zakazu, to każdy ma maksymalnie angażować się w kampanię wyborczą. W PO jest tak duża energia po marszu 4 czerwca, że w partii wierzą, że mogą samodzielnie wygrać z PiS.

Partyjne podziały

Jednak są też podziały. Podczas wtorkowego spotkania Rafała Trzaskowskiego, Sławomira Nitrasa, Barbary Nowackiej i Katarzyny Lubnauer z dziennikarzami w warszawskiej kawiarni Czytelnik nieoczekiwanie pojawił się Michał Dworczyk. Polityk PiS i minister w Kancelarii Premiera został poinformowany przez Nitrasa, że to spotkanie jest zamknięte. Ten moment uchwycili jednak dziennikarze, a zdjęcia z „serdecznego wyproszenia” Dworczyka z Czytelnika opublikowali w mediach społecznościowych, co wywołało gorące reakcje polityczne.

Sytuację próbowała wykorzystać Konfederacja. Bartłomiej Pejo, wiceprezes Nowej Nadziei, napisał na Twitterze: „Minister Dworczyk przypadkiem trafił na śniadanie prasowe »Campus Polska«. Śmiechom nie było końca. Były objęcia, były żarty. Zrozumcie – oni się kłócą przed kamerami, na pokaz, ale to ta sama banda, którą należy odsunąć. My to zrobimy!”.