600 tys. Francuzów protestuje przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego

W poniedziałkowym komentarzu dla dziennika "Le Monde" kluczowe postacie ze wszystkich francuskich partii lewicowych wezwały Braun-Pivet, by zezwoliła na głosowanie nad wnioskiem. "Dla naszych współobywateli zaprzeczenie demokracji doprowadzi jedynie do wzrostu niezadowolenia z naszych instytucji, co już objawia się w postaci rosnącego wstrzymywania się od głosu, a nawet wzrostu gniewu i przemocy" - powiedzieli.

Władze spodziewają się, że we wtorkowych demonstracjach w całym kraju weźmie udział do 600 000 osób, czyli mniej niż połowa z protestów 7 marca, kiedy policja naliczyła 1,28 miliona osób. W przeciwieństwie do wcześniejszych protestów spodziewane są jedynie ograniczone zakłócenia w transporcie publicznym. Przewidywane są jednak odwołania niektórych lotów, w szczególności na paryskim lotnisku Orly.

- Porażka nie została uchwalona - powiedziała Radiu J posłanka Zielonych, Sandrine Rousseau, ostrzegając, że "podniesiemy nasze głosy", jeśli głosowanie w parlamencie nie zostanie dopuszczone. Walka przeciwko reformie emerytalnej "nigdy się nie zakończy" - powiedział dziennikowi 20 Minutes, lider lewicy, Jean-Luc Melenchon.

Sojusznicy Macrona twierdzą jednak, że przeciwnicy reformy już dawno zakończyli walkę. Opozycja "bardzo dobrze wie, że ten wniosek nie ma przyszłości" - powiedziała w niedzielę telewizji LCI, Prisca Thevenot, posłanka partii Macrona.

W kwietniu Fitch, jedna z wiodących agencji ratingowych, obniżyła rating długu Francji, który zbliża się do trzech bilionów euro (3,2 biliona dolarów). Rząd twierdzi, że zmiany są niezbędne dla kondycji finansowej Francji. Francja zdołała jednak uniknąć nowego obniżenia ratingu w piątek, kiedy to S&P Global utrzymała rating agencji na poziomie "AA".