Tajwan. Najważniejszy front Ameryki

Francja nie przez przypadek nadała imię Marianny, uosobienia Republiki, misji okrętów podwodnych wyposażonych w głowice jądrowe, które patrolują Morze Południowochińskie. To sygnał, że choć chodzi o akwen odległy o kilkanaście tysięcy kilometrów od Paryża, ma on fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. Ale także dowód, że Emmanuel Macron docenia starania Joe Bidena, aby zbudować koalicję krajów, które stawiają opór chińskiemu imperializmowi, z udziałem Europy, a nie – jak to ogłosił w 2011 r. Barack Obama – dokonać prostego zwrotu (pivot) ze Starego Kontynentu ku Azji w polityce zagranicznej USA.

Reklama

Wśród krajów europejskich udział w patrolowaniu akwenu, który Chiny chciałyby w pełni kontrolować, biorą także Brytyjczycy i Niemcy. Inne kraje może by i chciały pójść ich śladem, często jednak nie mają po temu odpowiednich jednostek.

W centrum strategii Białego Domu leży spodziewana inwazja na Tajwan. Za Obamy Ameryka nie dostarczała wyspie broni. To się zmieniło, gdy do władzy doszedł Donald Trump, jednak teraz wsparcie idzie pełną parą. Administracja Bidena uważa, że Tajwan musi być uzbrojony po zęby, zanim Xi Jinping uderzy, co może nastąpić w nadchodzących dwóch–trzech latach. Taki wniosek Waszyngton wyciągnął z wojny w Ukrainie, gdzie znacznie szybsze wsparcie ukraińskiej armii nie pozwoliłoby na tak znaczące zdobycze terytorialne Rosji. Jednak niezależnie od tego amerykański wywiad szacuje, że Pekin może zamiast bezpośredniego uderzenia na Tajwan zdecydować się na blokadę wyspy. Wtedy będzie już za późno na pomoc Tajwańczykom.

Czytaj więcej Publicystyka Dominik Mierzejewski: Tęsknota za stabilizacją Zarówno Chiny, jak i USA mają świadomość, że wyniki dyplomatycznych rozmów zadecydują, czy rywalizacja nie zmieni się w konflikt – pisze ekspert ds. azjatyckich.

Strategia Bidena opiera się także na budowie gęstej i zazębiającej się sieci aliansów w Azji Południowo-Wschodniej. – Współpraca jak na tak duże grono układa się bardzo dobrze – przyznaje dziennikowi „Financial Times” Ely Ratner, odpowiedzialny w Pentagonie za koordynację polityki bezpieczeństwa w tym regionie.