Kukiz: Jeśli opozycja wygra, będą przyspieszone wybory

Czytaj więcej Polityka Sienkiewicz: Tusk zapraszał Kosiniaka-Kamysza i Hołownię. Nie skorzystali Nadchodzące wybory będą jak referendum, czy jesteśmy za za wolną Polską, czy za dotychczasowym stanem cichego gotowania Polaków - mówił w Polsat News poseł PO Bartłomiej Sienkiewicz.

Dlatego też topniejące poparcie oraz "histeria" wokół komisji do badania wpływów rosyjskich spowoduje, zdaniem Kukiza, że powstanie wspólna lista



Jednak gdyby ten ruch zaowocował wygraną, po "kilkudziesięciu miesiącach" Polskę czekałyby przyspieszone wybory.



Stałoby się tak dlatego, że jedyne, co łączy obecną opozycję, to nastawienie anty-PiS. Nawet gdyby partie opozycyjne wygrały wybory samorządowe, "to spoiwo szybko by się wyczerpało".

- Oni nie będą w stanie porozumieć się na tyle, aby skutecznie rządzić. To byłby chaos zakończony rozłamem - uważa polityk.