Ambasador Brzeziński: Rosyjska inwazja na Ukrainę jest „strategiczną porażką”

Finlandia oficjalnie została 31. członkiem NATO na początku kwietnia. Rosyjska inwazja doprowadziła tradycyjnie niezaangażowane Finlandię i Szwecję do porzucenia neutralności i dążenia do przystąpienia do sojuszu.

Brzeziński zapytany, czy trwają jakieś negocjacje pokojowe, powiedział: - Każdego dnia, w każdej minucie, rząd amerykański jest gotowy, by podążać ścieżką dyplomacji. Ale zamiast tego Rosja podąża ścieżką agresji. To, co uważałem za szczególnie ważne, co wczoraj podkreślił sekretarz Blinken, to to, że zamierzamy zrobić pewnym, że Ukraińcy nie tylko wygrają tę wojnę i ją przeżyją, ale że będą się rozwijać.

- Jesteśmy zaangażowani w zagwarantowanie tego, że trwały pokój obejmie całkowitą odbudowę Ukrainy i wciągnięcie jej – tak jak ona chce – w zachodnią orbitę instytucjonalną – powiedział ambasador Brzeziński.

Mark Brzeziński powiedział również, że wierzy, że większość amerykańskich prawodawców nadal jest zaangażowana w udzielanie pomocy Ukrainie i okazywanie jej solidarności. Zauważył, że gościł ponad 150 członków Kongresu z obu partii, w tym byłą przewodniczącą Izby Reprezentantów, demokratkę Nancy Pelosi i obecnego mówcę, republikanina Kevina McCarthy'ego.