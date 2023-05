Stany Zjednoczone unikną zapaści. Joe Biden poszedł na kompromis z republikanami

Prezydentowi udało się zresztą uratować przed jakimikolwiek ograniczeniami najważniejsze wydatki socjalne, w tym dla osób bezdomnych i weteranów. Nie zostaną też zmniejszone nakłady dla osób starszych oraz na ubezpieczenia zdrowotne dla najbardziej potrzebujących. Wyłączenie poza zakres porozumienia budżetu Pentagonu oznacza zaś, że Biden będzie mógł kontynuować w planowanym zakresie wsparcie dla Ukrainy.

– To porozumienie jest kompromisem, co oznacza, że nie każdy dostał wszystko, co chciał. Ale na tym polega odpowiedzialność rządzących. Jest to dobra wiadomość dla amerykańskiego narodu, bo zapobiega katastrofalnemu w skutkach bankructwu, co prowadziłoby do recesji, załamania systemu emerytalnego i milionów utraconych miejsc pracy – oświadczył po ogłoszeniu porozumienia Joe Biden.

Wyrównana walka

Najnowsze sondaże przed wyborami prezydenckimi są niezwykle wyrównane. Agregator sondaży fivethirtyeight.com. podaje, że Trump mógłby dziś liczyć w ostatecznej rozgrywce na 42 proc. głosów poparcia, a Biden – 41 proc. To różnice w granicach błędu statystycznego.

Jednak w Białym Domu nie chciano ryzykować głębokiego kryzysu gospodarczego, który miałby zresztą wymiar światowy. Nie wiadomo bowiem, kogo Amerykanie by za to obciążyli bardziej: prezydenta czy republikanów. Rekordowo niskie bezrobocie, spadek rocznego wskaźnika inflacji poniżej 5 proc. w kwietniu i dość dynamiczny wzrost gospodarczy sprzyjają w każdym razie Bidenowi. Pozwalają także amerykańskiemu przywódcy na kontynuację strategii masowych dostaw broni dla Ukrainy w nadziei, że przed latem przyszłego roku dojdzie do rozstrzygnięcia konfliktu na korzyść Kijowa.

Agencja wyceny ryzyka inwestycyjnego Moody’s zwraca uwagę, że w delikatnej sytuacji międzynarodowej, w jakiej znajduje się świat, nałożenie limitów na wydatki państwa nie jest dobrym pomysłem. Jednak autorzy raportu przyznają, że z powodu kompromisu osiągniętego z republikanami efekt dla rynku pracy będzie relatywnie niewielki. Mowa o utracie około 120 tys. miejsc pracy w sektorze publicznym. Dziś wskaźnik bezrobocia w Stanach Zjednoczonych ogranicza się jednak do ok. 3,5 proc. i jest najniższy od wielu dekad. To powoduje, że osoby, które będzie musiały odejść z sektora publicznego, powinny dosyć łatwo znaleźć zatrudnienie w prywatnym biznesie. Chodzi w przeważającym stopniu o elektorat Bidena, więc dla Białego Domu sprawa ma charakter priorytetowy.