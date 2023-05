Czytaj więcej Polityka DeSantis musi pokonać Disneya przed walką o Biały Dom Potentat w świecie rozrywki broni praw homoseksualistów. Jeśli gubernator Florydy Ron DeSantis go nie złamie, może zapomnieć o republikańskiej nominacji przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.

DeSantis m.in. podpisał ustawę „Don’t Say Gay or Trans” zakazującą dyskusji na temat tożsamości płciowej i seksualnej w szkołach publicznych. Potem jego Stop Woke Act ograniczył to, co w szkołach na uczelniach i szkoleniach w firmach można mówić o przynależności rasowej oraz tożsamości płciowej. Doprowadził do zmian granic dystryktów wyborczych, dając republikanom przewagę. Wraz z gubernatorem Teksasu Gregiem Abbottem organizował kontrowersyjne transporty migrantów z południa na północ do demokratycznych enklaw, takich jak DC, Nowy Jork czy Martha’s Vineyard.

Ukraina nie jest ważna

To był tylko początek. W ostatnich miesiącach na wokandzie pojawił się zakaz aborcji po szóstym tygodniu ciąży, zakaz pomocy medycznej dla dzieci transgenderowych, projekt ustawy rozszerzającej prawo do posiadania broni, pozwalający na noszenie broni bez pozwolenia.

Przy czym, jak zauważa „Time”, „w Tallahassee, co gubernator chce, gubernator dostaje”. – Jego wpływy czuć wszędzie, od spotkań zarządów dystryktów szkolnych, przez korporację Walta Disneya, półki w szkolnych bibliotekach, po przepisy dotyczące noszenia masek – czytamy w magazynie.

Ustawodawców trzyma twardą ręką, a ustawy podpisuje w tempie, któremu nie dorówna żaden inny. Niektórzy przewidywali, że jego bezpardonowe dowodzenie zniechęci wyborców po pierwszej kadencji, ale stało się odwrotnie. Podczas gdy republikanie w całym kraju z trudem zbierali głosy w ubiegłorocznych wyborach, DeSantis bez problemu wygrał wybory na kolejną kadencję. Krytycy uważają go za autorytarnego przywódcę, konserwatywni Amerykanie za gubernatora, który „załatwia sprawy”. – Od 23 lat mamy konserwatywne przywództwo na Florydzie, ale w ostatnich dwóch latach [rządów DeSantisa] zatwierdziliśmy więcej ustaw niż w poprzednich dwudziestu. Działamy jak rakieta – mówi republikański senator stanowy Joe Gruters.